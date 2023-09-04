Şırnak'ta 1388 silah namlusu, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 6 şarjör, 2 sentetik hap, 5 bin 888 paket sigara, 1388 namlu, yay, kabza, pim, kurma kolu, kapak takımı gibi silah parçaları, 250 puro, 895 litre kaçak akaryakıt, 568 fişek, 218 cep telefonu aksesuarı, 120 akıllı saat ve 34 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise tutuklandı.