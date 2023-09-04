Maltepe'de orman yangını

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Başıbüyük Ormanı'nda bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.Yangın, Maltepe Başıbüyük Ormanında saat 14.40 sıralarında meydana geldi.Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor.Öte yandan, vatandaş ise hortumlarla itfaiye ekiplerine destek oluyor.