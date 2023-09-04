Ankara'da bir otoparka uçak parçası düştü

Ankara'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü.Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti.Araçlarda maddi hasar oluştu.Olay hakkında incelemeler devam ediyor.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olaya ilişkin bir açıklama geldi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." dedi.