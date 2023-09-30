AFAD duyurdu: Bodrum'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 12:38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla Bodrum açıklarında saat 12.38 sıralarında bir deprem gerçekleşti.Bodrum'a 19.95 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, depremin derinliği 6.28 olarak ölçüldü.AYRINTILAR GELİYOR...