Şişli'de sağanak sonucu yol çöktü

İstanbul yağmura teslim oldu.Meteoroloji uyarılarıyla beklenen sağanak yağış, kent genelinde etkisini artırırken bazı bölgelerde sel yaşandı.Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu.Yoldaki yaklaşık bir metre derinliğindeki göçük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Sürücülerin ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri geldi. Göçüğün etrafına trafik konisi ve şerit çekildi. Yolda oluşan çökme nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.