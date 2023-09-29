Şişli'de sağanak sonucu yol çöktü
Bölgede etki gösteren sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi'ndeki yol çöktü. Çöküntü sonrasında trafik kilitlendi.
İstanbul yağmura teslim oldu.
Meteoroloji uyarılarıyla beklenen sağanak yağış, kent genelinde etkisini artırırken bazı bölgelerde sel yaşandı.
Yağmurdan yol çöktü
Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu.
Yoldaki yaklaşık bir metre derinliğindeki göçük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik kilitlendi
Sürücülerin ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri geldi. Göçüğün etrafına trafik konisi ve şerit çekildi. Yolda oluşan çökme nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.