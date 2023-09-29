Malatya'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Emniyet ve İstihbarat Şubesi ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da 9, Kayseri'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturmanın ardından Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.