Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.25 oranında artışla 8239 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.25 oranında artışla 8239 puandan başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.97 oranında yükselişle 8491 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında azalışla 13487 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.97 oranında yükselişle 8491 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında azalışla 13487 puan seviyesinde hareket ediyor.