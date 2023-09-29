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Araç yandı sahibi bırakıp evine gitti!

Antalya'da kamyonet itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsünün aracın yanmaya başlamasıyla birlikte araçtan inerek olay yerinden hızla uzaklaştığı, evine gittiği belirlendi.

Ekleme: 29.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Araç yandı sahibi bırakıp evine gitti!
Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Aksaz kavşağında araç yangını ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Aksaz kavşağında yanmakta olan 07 JF 978 plakalı kapalı kasa kamyonete müdahalede bulunmalarına rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araçta patlamaların yaşanması yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

Araç yandı sahibi bırakıp evine gitti!

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BIRAKIP GİTTİ

Kapalı kasa kamyonetin, sahil tarafından geldiği, kavşağa geldiği sırada aracın alt kısmında motor bölümünden alevler çıkmaya başladığı, bu sırada araçtan inen bir kişinin aracı yanar durumda bırakıp uzaklaştığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın trafikten men olduğu belirlenirken, aracı yanar vaziyette bırakıp gittiği bildirilen kişinin araç sahibi olduğu belirlendi.
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