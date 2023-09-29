Annesini tüfekle öldürdü

Konya’da 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı, geldiği evde annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı evlat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında sabah 06.30 sıralarında meydana gelen olayda annesi Ayfer Akbay'ın yaşadığı eve gelen Yusuf Furkan Helvacı, tartıştığı annesini tüfekle 3 el ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı evlat hiçbir şey olmamış gibi spor çantasını da yanına alıp, evden ayrıldı. Helvacı kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



