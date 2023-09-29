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Adana'da husumetlisini tüfekle öldürdü

Adana’da Ferhat Çiftçi (24), bir süre önce babası ile kendisini dövdüğünü öne sürdüğü Murat Koday’ı (25), telefonda çıkan tartışmanın ardından sokakta av tüfeğiyle vurup, öldürdü. Polis baskınıyla gözaltına alınan Çiftçi, tutuklandı.

Ekleme: 29.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Adana'da husumetlisini tüfekle öldürdü
Olay, 26 Eylül saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Koday, bir süre önce mahallede kıyma çeken Ferhat Çiftçi ile aile bireylerini, tezgahlarını başka bir yere taşımaları konusunda uyardı. Çıkan tartışmada Koday, iddiaya göre, Çiftçi ile babasını darbetti.

Ferhat Çiftçi, bu nedenle husumet beslediği Koday ile telefonda tartışıp, küfürleşti. Av tüfeğini yanına alıp, evden çıkan Çiftçi, motosikletle giderken sokakta gördüğü Koday'ı sırtından vurdu. Koday vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli Çiftçi ise motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.

DAMDAN KAÇTI, YAKALANDI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koday, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyip, baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Ferhat Çiftçi, bitişikteki evin damına atlayıp, izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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