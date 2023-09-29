2023-ALES/3 başvuruları başladı

2023-ALES/3, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. Bugün başlayan sınav başvuruları 9 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. ALES başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır' denildi.Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza da ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.