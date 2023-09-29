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10 ilde 'Sibergöz' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı bahis suçuna yönelik ‘Sibergöz Operasyonu’nda, örgüt elebaşı dahil 45 şüpheli yakalandı. 22 paravan şirket tespit edildi.

Ekleme: 29.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
10 ilde 'Sibergöz' operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği Sibergöz Operasyonunda örgüt lideri Abdulsamet Aksu ile birlikte 45 şüpheli gözaltına alındı. Örgütn başka kişiler adına 22 paravan şirket kurdukları belirlendi. Şüphelilerin kurduğu şirketlere ait 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gençlerimizi yasadışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız'şeklinde kararlılık mesajı verdi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında 'Sibergöz Operasyonu' düzenledi.

PARAVAN ŞİRKETLER TESPİT EDİLDİ

Başka kişiler adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt lideri Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

139 BANKA HESABINA EL KONULDU

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli gözaltına alınırken nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin kurduğu şirketlere ait 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.

ÇETE VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasadışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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