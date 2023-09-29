10 ilde 'Sibergöz' operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği Sibergöz Operasyonunda örgüt lideri Abdulsamet Aksu ile birlikte 45 şüpheli gözaltına alındı. Örgütn başka kişiler adına 22 paravan şirket kurdukları belirlendi. Şüphelilerin kurduğu şirketlere ait 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gençlerimizi yasadışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız'şeklinde kararlılık mesajı verdi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında 'Sibergöz Operasyonu' düzenledi.Başka kişiler adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt lideri Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli gözaltına alınırken nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin kurduğu şirketlere ait 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasadışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.