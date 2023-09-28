THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal

Avrupa'da yükselen enflasyona karşı maaş artışı yetersizliği havaalanı çalışanlarının greve gitmesine ve sefer iptallerine neden olmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın iptal olan seferleri bildirdi.Yarın İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurular seferler şöyle:İptal edilen seferler:TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşları.