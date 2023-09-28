  • USD: 27,26 - 27,31
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da sabaha karşı deprem!

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 28.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da sabaha karşı deprem!Hatay'ın Hassa ilçesinde bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08.01 sıralarında yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaşırken derinliğini de 10.34 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik
Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!
MGK yarın yoğun gündemle toplanıyor: TSK yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi
Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti! Düzensiz göçle mücadele kritik adım: 4 ilde daha başlıyor
MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı! Değişimcilerin kalesinde Kılıçdaroğlu'na destek kararı...
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Benzine indirim tabelaya yansıdı

Benzine indirim tabelaya yansıdı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor