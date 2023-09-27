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Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti

İstanbullunun bitmek bilmeyen ulaşım çilesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bozulan metrobüsler, kaza yapan otobüsler, arıza yapan metrolar derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son bir hamle daha geldi. CHP'li İBB yönetimi bu kez de Küçükçekmece- İhlas Evleri hattını kapattı. Hattın kapatıldığını öğrenen vatandaşlar duruma isyan etti.

Ekleme: 27.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vukuatları saymakla bitmiyor. İstanbul'daki toplu taşıma sıkıntıların ardı arkası kesilmezken İBB yönetimi çözüm üretmek yerine problemlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Bozulan metrobüsler, kaza yapan otobüsler, arıza yapan metrolardan sonra şimdi de kapatılan hatlar vatandaşları çileden çıkardı.

İstanbul genelinde toplam 1.802 minibüsü ticari taksiye dönüştüren İBB şimdi de Küçükçekmece- İhlas Evleri hattını kapattı. Duruma isyan eden vatandaşlar hattın yeniden açılması için imza kampanyası başlattı.

Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti

Alibeyköy-Aksaray minibüs hattı da kapatılmıştı
İETT'nin yetersiz kaldığı Alibeyköy-Aksaray güzergahı minibüs seferleri ile bay pas ediliyordu. Ancak İBB’nin aldığı son karar ile Alibeyköy’de bulunan vatandaşların ulaşım olanağı durduruldu. Alibeyköy Eminönü tramvay hattına bir durak bile ekleyemeyen İBB'nin Alibeyköy Aksaray minibüs hattını kaldırması büyük tepkilere yol açtı. Duruma isyan eden vatandaşlar ALO 153 hattına şikayetler yağdırmış ancak bir sonuç alamamıştı.

CHP'li İBB'nin Küçükçekmece- İhlas Evleri hattını kapatması vatandaşları mağdur etti. Duruma isyan eden vatandaşlar hattın yeniden açılması için imza kampanyası başlattı.
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