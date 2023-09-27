Türkiye, Musul’daki düğün salonunda çıkan yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde dün akşam bir düğün salonunda yangın çıktığı belirtildi.Yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 500 kişinin yaralandığının 'büyük üzüntüyle' öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, 'Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor; yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' ifadesine yer verildi.