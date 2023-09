Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün İZSU tarafından işletilen 70 arıtma tesisinde yaptığı denetimlerde ortaya çıkan çarpıcı sonuçları SABAH'a değerlendirdi. Yaşar, İzmir Körfezi'nin son 20 yılın en kirli dönemini yaşadığını söyledi. 'Körfez can çekiyor' diyen Yaşar Foça'daki denizanası istilasının arıtma tesisi kaynaklı olduğunu söyledi.İZSU Genel Müdürlüğü'nün verileri kendileri ile paylaşmadığını belirten Prof. Doktor Yaşar: 'Uzun süredir iç körfezde görülmeyen deniz marulları kirliliğin giderek artması nedeniyle son zamanlarda körfezi adeta mesken tuttu. Arıtıldıktan sonra denize verilen ve bizim gri su olarak adlandırdığımız çıkış suyu normal koşullarda tarım arazilerinin sulamasında kullanılması lazım. Fakat İzmir'de çıkış suyu standart değerleri sağlamadığı için denize veriliyor. Şu an Çiğli Atık su arıtma tesisinde 3 faz bulunmakta. Artan nüfus nedeniyle yetersiz kalıyor. 10 yılı aşkın bir süredir defalarca ihaleye çıkmalarına rağmen 4. Fazı bir türlü yapamadılar. Narlıdere'deki güneybatı arıtma tesisi de aynı durumda. Körfezde yaşanmakta olan plankton patlaması, deniz marulu istilası bunlar hep sudaki azot miktarının fazla olmasından kaynaklanıyor. Son zamanlarda Güzelbahçe sahillerinde toplu balık ölümleri oldu. Plankton patlaması nedeniyle Güzelbahçe sahilleri kırmızı renge büründü. Narlıdere Arıtma Tesisi konusunda şüphelerim vardı. Bakanlığın yaptığı denetim sonuçları haklılığımızı ortaya çıkardı.' dedi.İç körfezde akıntının batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirten Prof. Doktor Yaşar: 'Narlıdere arıtmadan denize bırakılan su önce Konak'a ardından da Bayraklı'ya gider. Buradan da yönünü kuzeye doğru yani Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli'ye oradan da Foça ve Çandarlı'ya çevirir. Arıtma tesislerinden iç körfeze akan azotlu, aşırı kirli su içeride resmen katliam yapıyor. Foça ve çevresinde şu an çok fazla miktarda denizanası mevcut. Ben Foça'daki denizanası istilasının Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kaynaklı olduğunu düşünüyorum.' diye konuştu.Arıtma tesisinden çıkan suyun akıntı nedeniyle Foça'ya gittiğini hatırlatan Prof. Doktor Doğan Yaşar: 'Zaten hava çok sıcak. Ama burada sıcaklık ikinci faktör. Eğer deniz suyunda kirlilik yoksa sıcaklık çok fazla olsa dahi denizanaları bu kadar yoğun bir şekilde görülmez, böyle bir patlama olmazdı. Şu an Foça'da denizanaları her yeri sarmış durumda. Bütün bu olayların en büyük sebebi deniz suyundaki kirlilik. Başka da bir şey değil.' dedi.İzmir Körfezi'nin 2000 yılında Büyük Kanal Projesi'nin devreye alınmasından sonra en kirli dönemini geçtiğimiz Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaşadığını ifade eden Yaşar: 'Uzun yıllar sonra ilk defa iç körfezde balık ölümleri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 'Artık körfez kokmuyor' dedi. Körfezin şu an 'kokmamasının nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı önlemlerden değil tamamen doğal sebeplerden kaynaklanıyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında İzmir ciddi anlamda yağmur aldı. Mayıs ve haziran aylarında su soğuktu. Kokmaması bundan kaynaklanıyor. Seneye koku tekrar geri gelecek. Körfezin kokmasını önlemek çok basit. Birincisi dere tabanlarına attıkları betonları kırıp kaldıracaklar. İkincisi de fabrikaların atık sularını arıtarak körfeze vermelerini sağlayacaklar. Başka çaresi yok.' dedi.