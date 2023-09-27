Neden İngilizce öğrenmelisiniz? 21. Yüzyıl standartlarında İngilizce eğitimi; Lingu Dil Okulu!
Günümüzde dünya dili olarak kabul edilen İngilizceyi öğrenmek çok önemli bir beceri haline geldi. İngilizce, hayatımızı daha kaliteli hale getirebilmek için gerek iş hayatında gerekse özel hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz temel beceriler arasında yer alıyor. İngilizce öğrenmek bu kadar önemli olunca, öğrenme sürecini kolaylaştıran teknoloji ile destekleyen kurumların da yıldız gibi parlıyor. Bu yenilikçi eğitim sistemini gerçekleştiren kurumlardan biri de Lingu Dil Okulu...
Lingu Dil Okulu, İngilizce Öğretmeni İrem Balkan tarafından 2023 yılında kurulmuştur. Online Özel Ders hizmeti veren Lingu, 100'den fazla öğrencisi ve 15 kişilik uzman ekibiyle hizmet vermeye devam etmektedir.
Online İngilizce Özel Ders
İngilizce eğitimi almak çoğumuzun istediği bir şey. Ancak sürekli erteleme sebeplerimizden biri, yeterli vaktimizin olmaması. Çalışan biri için iş çıkışında fiziksel bir kursa gitmek çok vakit ayırılması gereken bir iş. Böyle sorunları yaşamamamız için çözüm ise online eğitim. Alacağınız İngilizce eğitiminin online olması hem öğrenmeye daha fazla vakit ayırmanızı hem de teknoloji kullanarak derslerden maksimum verimi almanızı sağlıyor.
(Lingu Dil Okulu'nun kurucusu İrem Balkan)
Neden İngilizce Öğrenmeliyiz?
Tüm dünyanın birbiriyle iletişim halinde olduğu çağımızda dünya vatandaşı olmak ve kendimizi geliştirmek için İngilizce öğrenmek bir gereklilik haline geldi. Hayatımızda İngilizce öğrenmenin gerekli olduğu konuları temel olarak aşağıdaki şekilde sayabiliriz:
İş İçin İngilizce
İngilizce becerimizi kullanacağımız ilk yerlerden biri tabii ki kariyerimiz. İngilizce bilmemiz bizleri iş hayatında öne çıkarıyor. Yaptığımız işi dünya standartlarında yapmamızı sağlıyor. Lingu İş İngilizcesi eğitimi ile de bu kariyerinde yükselmek isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. İş İngilizcesi eğitimlerinin kapsamı; etkili sunum yapma, kurumsal metin yazma gibi başlıklar yer alıyor.
Genel İngilizce
İngilizceyi sadece iş hayatında değil aynı zamanda günlük hayatımızın içinde de kullanmamız gerekebiliyor. Yurt dışında yaşamak isteyenler, İngilizce kaynaklara erişmek isteyenler, İngilizce dizi/filmleri kendi dilinde istemek isteyenler genel İngilizce eğitimi alarak İngilizceyi hayatlarının bir parçası haline getirebilirler.
Lingu genel İngilizce eğitimi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Çocuklar İçin İngilizce
İngilizce öğrenmek için en uygun yaşlar çocukluk çağları. Bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Küçük yaşlardaki çocukların yeni bir dil öğrenmeye daha açık oldukları keşfedildi. Çocuklar ana dillerini nasıl öğreniyorlarsa, yabancı bir dili de benzer yollarla küçük yaşlarda kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Çocuklar için İngilizce eğitiminde önemli olan pedagojik formasyona sahip kişilerin bu eğitimleri vermesi ve çocuklara doğru açıdan yaklaşılmalıdır. Çocuklar için ingilizce eğitimi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Yazılımcılar İçin İngilizce
Konu teknik taraflar olunca İngilizce eğitiminin boyutu değişiyor. Yazılım alanında çalışanlar yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak, İngilizce dokümanlarla kendilerini geliştirmek için İngilizce öğreniyorlar. İngilizceyi kariyerlerinde kullanmak isteyenleri öğrenmeye ilk adımı attıklarında birçok teknik detaydan oluşan konu başlıkları karşılaşıyor. Hal böyle bu müfredatların sadeleştirilip daha öğretici hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu en iyi yapan eğitimlerden birisi de Lingu Yazılımcılar İçin İngilizce eğitimi.
Lingu Ekibi
Lingu Dil Okulu, İngilizce Öğretmeni İrem Balkan liderliğinde 4 kişilik genç bir ekiple kuruldu. İngilizce eğitimi konusunda yaşanan zorlukları ve sektördeki yanlışlıkları düzeltmek misyonu ile harekete geçen ekip son aylarda hızla büyüyerek İngilizce öğrenmek için alternatif çözümler arayanların en çok tercih ettiği kurumlardan biri oldu. Birebir online derslerle İngilizce eğitimi alan öğrencileri kısa süre içerisinde istedikleri İngilizce düzeyine ulaşarak yeni hayatlarına başlıyor.
Lingu Dil Okulu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
İngilizce Eğitimini Dijitalleştiren Ekip: Lingu Ekibi
İngilizce eğitimini dijitalleştirmek ve eğitmenlerine iyi imkanlar sunarak eğitim kalitesini sektörün en üst seviyesine çıkarmak için 4 genç tarafından kurulan Lingu, İngilizce öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya kararlı. Ekip, kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını tek tek inceleyerek kişiye özel hazırladığı İngilizce eğitim müfredatı ile kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor. Kişiler kendileri için hazırlanmış özel müfredatlar ile de çok daha kolay İngilizcelerini geliştirebiliyor.
Lingu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. —>lingu.com.tr