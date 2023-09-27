Narkotik polisi turistleri zehirleyen çeteyi çökertti: 16 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri özellikle Çeşme'de yaz aylarında yerli yabancı turistlere uyuşturucu satarak insanları zehirleyen çeteye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 16 çete üyesi Narkotik polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri mücadeleyi vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.