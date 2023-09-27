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MSB duyurdu: Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığı ve yakalanan şahsın terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

Ekleme: 27.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK'lı yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG mensubu bir kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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