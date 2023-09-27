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Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Mısır ile normalleşme adımları kapsamında 13 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atanmasına karar verilmişti. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ekleme: 27.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

DİPLOMATİK İLİŞKİLER BÜYÜKELÇİLİK SEVİYESİNE ÇIKARILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı bildirilmişti.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Dışişleri Bakanlığı, büyükeçi atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.'

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
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