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İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı

İstanbul’da nüfusun yüzde 65’inin yaşadığı Avrupa yakası susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. CHP’li İBB yönetiminin Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisinin 2. Kademesini zamanında bitirememesi ve Melen Projesinin verimli işletememesi sonucunda Avrupa yakasında barajlardaki su miktarı kişi başı 4 litrenin altına düştü. Avrupa Yakasında baraj doluluk oranı yüzde 7,9 seviyesine, Asya yakasında ise bu oran yüzde 45,9 seviyesine geriledi. İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, 2019-2023 döneminde İstanbul’da bir bardak bile yeni su kaynağı üretilmediğini söyledi.

İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Ekleme: 27.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Kurak geçen yaz ayları sonrası, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığa İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li yönetiminin Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisinin 2. Kademesini zamanında bitirememesi ve Melen Projesinin verimli işletememesi eklenince Avrupa Yakasında baraj doluluk oranı yüzde 7,9 seviyesine düştü. Asya yakasında ise bu oran yüzde 45,9 seviyesine geriledi. Bu oranların nüfus üzerinden hesapladığımızda ise Avrupa yakasında barajlardaki su miktarının kişi başı 4 litrenin altına düştüğü görülüyor.


PROJELER ZAMANINDA BİTİRİLMEDİ
İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un karşı karşı kaldığı susuzluk sorunun ana nedeninin CHP'li İBB yönetiminin yanlış yönetimi olduğunu kaydetti. “Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisinin 2. Kademesi ile ilgili henüz somut adım atılmamış olması ve buna bağlı olarak Kağıthane-Sefaköy İçmesuyu Tünelinin 2 yıldan fazla süre gecikmesinin Avrupa Yakasını susuzluğa doğru götürüyor” diye konuşan Hasanoğlu, barajlardaki doluluk oranının yüzde 23 seviyesine düşmesinin temel sebebinin İstanbul'un su yönetimindeki yanlışlıkları olduğunu kaydetti.


BİR BARDAK YENİ SU KAYNAĞI ÜRETİLMEDİ
İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Melen Projesi doğru ve verimli işletilmesi gerektiğini burada yaşanacak aksamaların İstanbul'u susuzluğa mahkum edeceğini söyleyen Sadullah Hasanoğlu, 2019-2023 döneminde İstanbul'da bir bardak bile yeni su kaynağı üretilmediğinin altını çizdi.

FATURAYI HALKA KESTİLER
Yıllık 1,1 Milyar metre küp seviyesinde su ihtiyacı olan İstanbul'da sadece Melen Sisteminden yıllık 1,15 Milyar metre küp su temin etme imkânı varken İSKİ, Melen'den yeterli miktarda su almadı. İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu bu durumun nedeni şu ifadelerle açıkladı: “İBB Yönetimi bütçesinin yaklaşık Binde 7-8 oranına denk gelecek bir elektrik faturasından kaçındığı için şuanda Avrupa yakasında neredeyse her gün su kesintisi yaşanıyor. Eğer 2022 yılında Melen'in su kapasitesi aynı 2023 yılında olduğu gibi %70 düzeyinde olsaydı şuanda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 60 seviyesinde olacaktı.”
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