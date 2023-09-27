HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.Oğlundan 7 yıldır haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan, oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi. Dağda bir çocuk kalana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Şahinaz Özca, oğlu Atilla'ya seslenerek, 'Sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel devlete teslim ol. Orası sizin yeriniz değil. Ne işiniz var dağda. Kim sizi kandırdı' dedi.9 yıldır oğlunun yolunu gözleyen Gülbahar Teker ise, 4 yıldır Muş ve Diyarbakır'da eyleme katıldığını söyledi. Oğlunun yetim ve engelli olduğunu ifade eden Gülbahar Teker, oğlunun bırakılmasını istedi. Oğlunun PKK'nın elinde olduğuna dair kanıtlarının olduğunu ifade eden Teker HDP'ye tepki göstererek şöyle konuştu, 'HDP, PKK oğlumun kendilerinde olmadığını söylüyor. Elimde kanıtlar var, çocuğumu bıraksınlar. Anneler, babalar artık ağlamasın. Bizden ne istiyorlar, biz de Kürt'üz, onlar da Kürt'tür. Niye hiçbiri gelip bizi sormuyor. Ben buradan çocuğuma sesleniyorum, Mehmet Emin gel teslim ol. Gerekirse senin cezanı ben çekerim, onların yanında durma. Bizden kaç kişiyi katlettiklerini biliyorsun. Sen gelmeyene kadar buradan bir yere gitmiyorum.'