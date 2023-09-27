Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde şehitleri andı: Qarabağ Azerbaycan'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde şehitleri andı.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, 'Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır' ifadelerini kullandı.