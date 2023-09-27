Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde şehitleri andı: Qarabağ Azerbaycan'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır" dedi.