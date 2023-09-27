  • USD: 27,26 - 27,31
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızından acı haber! Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizilerinde rol alan 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Seda Fettahoğlu, parkta ölü bulundu. Fettahoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Ekleme: 27.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızından acı haber! Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulunduİstanbul'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede intihar ettiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

Fetathoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızından acı haber! Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı 'Sultan' karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı 'Sultan' karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

SEDA FETTAHOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Çocuklar Duymasın

Yalan Dünya

Çatı Katı

Dolunay

Sular Durulmuyor

Sihirli Annem

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızından acı haber! Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik
Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!
MGK yarın yoğun gündemle toplanıyor: TSK yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi
Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti! Düzensiz göçle mücadele kritik adım: 4 ilde daha başlıyor
MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı! Değişimcilerin kalesinde Kılıçdaroğlu'na destek kararı...
Azerbaycan'dan flaş açıklama: Antiterör operasyonunda 192 askerimiz şehit oldu
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel partiyi eleştirdi! 'Sağa kaydı, düzelteceğiz...'
Başkan Erdoğan'dan 81 il için önemli karar! AK Parti'de yerel seçim maratonu başlıyor
Türkiye ekonomisi için bir güzel haber daha: Büyüme tahminlerini yükseltti
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
TEKNOFEST sonrası müjde: TB3 ilk uçuşunu yapacak
Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: Doğru yoldayız, güven geri geldi
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Benzine indirim tabelaya yansıdı

Benzine indirim tabelaya yansıdı

Ormanda gezerken buldu: Gören satın almak istiyor

Ormanda gezerken buldu: Gören satın almak istiyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor