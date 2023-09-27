CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi

2017 yılında CHP tarafından Çanakkale'de gerçekleştirilen 'Adalet Kurultayı'nda, şehitlikte içki içtiği görüntülerle bilinen CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez'in, geçtiğimiz 13 Ağustos'ta gerçekleşen ilçe kongresinde yeniden aynı göreve seçildiği öğrenildi.14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan ve akabindeki süreçte 'değişim' tartışmaları yaşayan CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini gösteren bir kongre süreci yaşanıyor.27 Ağustos 2017 tarihinde CHP tarafından Çanakkale'de düzenlenen 'Adalet Kurultayı'nda yaşanan içkili alem görüntülerinin baş rolünde yer alan CHP İlçe Başkanı Murat Sönmez ile ilgili şoke edici bir gerçek ortaya çıktı.Sönmez'in, 13 Ağustos'ta gerçekleşen CHP Bağcılar İlçe Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı olarak seçildi.Sönmez'in görüntülerinin o dönem medyaya düşmesinden sonra CHP göstermelik bir tepki göstermişti. O süreçte CHP Parti Sözcüsü olan Bülent Tezcan kamuoyunun tepkisini azaltmak için, 'kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesi dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir.Alkol aldığı tespit edilen bu 3 kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.Tezcan'ın, halkı aldatma girişimlerine rağmen, parti disiplin kurulundan ihraç kararı çıkmamıştı. Sönmez 2018 yılında gerçekleştirilen ilçe kurultayında da 224 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçilmişti.Sönmez'in, bütün bunlara rağmen skandal olayın üzerinden ikinci defa ilçe başkanı seçilmesi de CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini gözler önüne serdi.