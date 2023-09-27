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CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi

Yaşadıkları iki ağır seçim yenilgisinin gölgesinde sancılı bir kongre süreci yaşayan CHP'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin, 27 Ağustos 2017'de Çanakkale'de gerçekleşen 'Adalet Kurultayı'nda, şehitlik makamında içkili alem görüntüleriyle hafızalara kazınan ve daha sonra partisi tarafından ihraç edileceği açıklamaları yapılmasına rağmen herhangi bir disiplin yaptırımına uğramayan Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez'in, gerçekleştirilen ilçe kongresi neticesinde yeniden aynı göreve seçildiği ortaya çıktı.

Ekleme: 27.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi
2017 yılında CHP tarafından Çanakkale'de gerçekleştirilen 'Adalet Kurultayı'nda, şehitlikte içki içtiği görüntülerle bilinen CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez'in, geçtiğimiz 13 Ağustos'ta gerçekleşen ilçe kongresinde yeniden aynı göreve seçildiği öğrenildi.

CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan ve akabindeki süreçte 'değişim' tartışmaları yaşayan CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini gösteren bir kongre süreci yaşanıyor.

27 Ağustos 2017 tarihinde CHP tarafından Çanakkale'de düzenlenen 'Adalet Kurultayı'nda yaşanan içkili alem görüntülerinin baş rolünde yer alan CHP İlçe Başkanı Murat Sönmez ile ilgili şoke edici bir gerçek ortaya çıktı.

CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi

Sönmez'in, 13 Ağustos'ta gerçekleşen CHP Bağcılar İlçe Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı olarak seçildi.

CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi

PARTİ TARAFINDAN ADETA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sönmez'in görüntülerinin o dönem medyaya düşmesinden sonra CHP göstermelik bir tepki göstermişti. O süreçte CHP Parti Sözcüsü olan Bülent Tezcan kamuoyunun tepkisini azaltmak için, 'kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesi dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir.

Alkol aldığı tespit edilen bu 3 kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.

CHP yine şaşırtmadı! Şehitlikteki içki rezaletine ödül: Yeniden başkan seçildi

İKİNCİ DEFA BAŞKAN SEÇİLDİ

Tezcan'ın, halkı aldatma girişimlerine rağmen, parti disiplin kurulundan ihraç kararı çıkmamıştı. Sönmez 2018 yılında gerçekleştirilen ilçe kurultayında da 224 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçilmişti.

Sönmez'in, bütün bunlara rağmen skandal olayın üzerinden ikinci defa ilçe başkanı seçilmesi de CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini gözler önüne serdi.


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