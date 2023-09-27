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CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı

Kurultay için geri sayımın başladığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ardından CHP üyesi yazar Ünal Karahasan da, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıkladı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
Ekleme: 27.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından başlayan değişim tartışmaları sürerken kurultay için de takvim netleşti.

CHP'nin Büyük Kurultayı'nın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

Adaylığını duyurdu
Delegelerin büyük bir çoğunluğunun desteğini arkasında tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Özgür Özel olmuştu.

Özel'in ardından CHP üyesi yazar Ünal Karahasan da genel merkezde düzenlediği basın toplantısıyla kurultayda aday olduğunu duyurdu.
4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Kurultay'da CHP'de önemli bir tartışmanın açılması için öneride bulunacağını söyleyen Karahasan, '38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim' ifadelerini kullandı.
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CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
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