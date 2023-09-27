CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı! Değişimcilerin kalesinde Kılıçdaroğlu'na destek kararı...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları ve gizli "zoom" toplantısı parti içinde büyük krize neden oldu. "Genel Başkanlık" savaşını kazanamayacağını anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketinde yer alan Özgür Özel ise genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP'de şimdi de "İstanbul adaylık savaşları" baş gösterdi.Geçtiğimiz günlerde değişimcilerin desteğini aldığı belirtilen CHP Bahçelievler İlçe Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.Parti içi demokrasiyi yaşatacaklarını söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı:"CHP'yi zayıflatmaya çalışanların asıl tartışması gereken lider sultasıyla yönetilen partilerdir. İBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum"Özgür Çelik'in adaylığını ilan etmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çelik'in kalesi Bahçelievler'de, bir il başkan yardımcısının da içinde olduğu 10 delege, yayınladıkları deklarosyonla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlçe kongremizde partimizin yerel seçimlerde gücünü ve etkinliğini arttırmak için ortak hareket ederek Özgür Çelik'i destekleme kararı aldık. Bunun gereğini de ilçe kongremizde ortaya koyduk. Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan bir kaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul'a çevrilmiştir. Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler'in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde bu mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz.Gençleşmek, yenilenmek ve örgütsel gücümüzü en yüksek seviyede önümüzdeki yerel seçimlerde hem Bahçelievler'i hem de İstanbul'u kazanmak adına; 2019'da olduğu gibi bugün de yerel aktörlere tam destek veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde yol yürümek gerektiğine inanıyoruz.Değişim adına tavır ortaya koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz.Biz Bahçelievler'de yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığı'na aday olduğunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelik'in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.Değişime Bahçelievler'den başlamanın tam zamanı!Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde Sayın Cemal Canpolat'ı desteklediğimizi tüm parti ve İstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz.Gökmen Güneş, Erkan Değirmenci, Gülali Şat, Mahir Sürensoy, Şükriye Aydın, Azelya Özdağ Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaş, Savaş Gül