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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 8.275,14 puandan başladı.

Ekleme: 27.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile sigorta olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 8.242,26 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, 'Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır.' denildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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