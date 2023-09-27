Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı.
GÖRÜŞMEDEN İLK KARE
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk görüntü geldi.
SON GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDAYDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 29 Ağustos'ta görüşmüştü.