Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı.Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk görüntü geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 29 Ağustos'ta görüşmüştü.