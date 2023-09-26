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İstanbul'da kimyasal paniği: Ekipler numune aldı! 'Suyun fokurdadığını gördük ve...'

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde boş araziye bırakılan kimyasal atık büyük paniğe neden oldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, numune alarak inceleme yaptı. Çevre sakinlerinden Yaşar Çınar, suyun fokurdadığını ve attıkları çekirdeğin paramparça olduğunu belirterek, "Kimyasal olduğunu anlayarak uzaklaştık" dedi.

Ekleme: 26.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kimyasal paniği: Ekipler numune aldı! 'Suyun fokurdadığını gördük ve...'Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde gece saatlerinde, iddiaya göre boş araziye kaçak hafriyat dökümünün yanı sıra kimyasal atık bırakıldı. Etrafa yayılan kokudan rahatsız olan çevredekiler, durumu belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirdi.

EKİPLER İNCELEME YAPMAK İÇİN NUMUNE ALDI

Bakanlığa bağlı ekipler, ihbar üzerine atığın bulunduğu alana geldi. Ekipler, su birikintisi ve kimyasal atığın bulunduğu çuvaldan inceleme yapmak için numune aldı.

SUYUN FOKURDADIĞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan kimyasal atığın yanında alana kaçak hafriyat döküldüğü görüldü. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar ise kimyasal atıktan gelen koku nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerini belirterek, bir an önce atığın buradan kaldırılmasını istedi.

Kimyasal atığın suyla temas etmesinin ardından suyun kaynaması ise dikkat çekti.

"KİMYASAL OLDUĞUNU ANLADIK, UZAKLAŞTIK"

Çevre sakinlerinden Yaşar Çınar, "Suyun fokurdadığını gördük ve attığımız çekirdek paramparça oldu. Ondan sonra anladık ki kimyasal, sonra uzaklaştık.

Suyun kaynaması beni korkuttu, yaklaşamadım. Çekirdeği uzaktan attım. Etrafında çuval vardı. Ama biz suyun kaynamasından korktuk. Koku rahatsız ediyor bizi" dedi.

"ŞANTİYEDE ÇALIŞAMIYORUZ"

Çevredeki şantiyede çalışan Mahsun Kartal ise, "Sabah buraya iş makinesiyle geldim. Malzeme buradaydı, ben bilmiyordum ham madde olduğunu. Ben de aldım, bu kenara koydum.

Sonra biz kokudan duramadık. Yarım saat, bir saat sonra bir daha geldim. Şantiyede hiç duramadık kokudan. Üstünü toprakla kapattım ama halen koku devam ediyordu.

10-15 tane büyük çuval vardı, kenara bıraktım. Üstüne su döktüm halen koku kesilmedi.

Yolu kapattığı için kenara aldım. Ben buradan su alıyorum. Şantiyede çalışamıyoruz. Bir an önce bunun buradan temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
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