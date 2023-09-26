İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.
Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, 'Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz.' açıklamasını yaptı.
Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.
Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, 'Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz.' açıklamasını yaptı.
Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.