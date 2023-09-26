İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, 'Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz.' açıklamasını yaptı.Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.