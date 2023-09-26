Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Nahçıvan'a yaptığı ziyaret dünyanın gündeminde... Başkan Erdoğan'ın ortak basın toplantısında 'Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz' sözlerini manşetlerine taşıyan gazeteler Türkiye'nin Kafkasya'da daha güçlü olduğunu vurguladı.Yunan Capital, Başkan Erdoğan'ın 'Bu zaferle birlikte bölgede genel normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır.' sözlerine yer verdi.Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki sıcak karşılamayı da okurlarına aktaran gazete, Erdoğan, 'Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini sıkacağını umuyoruz.' sözlerini vurguladı.Alman Süddeutsche Zeitung, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekti. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'nin yanı sıra ziyaretin zamanlamasının büyük bir sembolik öneme sahip olduğunu belirten gazete, Dağlık Karabağ krizi sonrası Ermenistan ile barış görüşmeleri kararından birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekti.Azerbaycan'ın Anti terör operasyonları ile ilgili skandal ifadelerin yer aldığı haberde, Başkan Erdoğan'ın 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır' sözlerine vurgu yapıldı.Azeri haber sitesi Azarnews, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem de küresel anlamda devletlerarası bir örnek haline geldiğini yazdı.Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşma hatırlatıldı. 'Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenlik hakkını ve Zengezur Koridoru'nun açılışını destekleyen kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi.' denildi.