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Beyaz Gazete
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Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin son noktası Nahçıvan olmuştu. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen ve burada Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları uluslararası medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretinin büyük bir sembolik öneme sahip olduğu yazıldı.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
Ekleme: 26.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Nahçıvan'a yaptığı ziyaret dünyanın gündeminde... Başkan Erdoğan'ın ortak basın toplantısında 'Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz' sözlerini manşetlerine taşıyan gazeteler Türkiye'nin Kafkasya'da daha güçlü olduğunu vurguladı.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

YENİ FIRSAT PENCERELERİ

Yunan Capital, Başkan Erdoğan'ın 'Bu zaferle birlikte bölgede genel normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır.' sözlerine yer verdi.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki sıcak karşılamayı da okurlarına aktaran gazete, Erdoğan, 'Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini sıkacağını umuyoruz.' sözlerini vurguladı.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

'BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP'

Alman Süddeutsche Zeitung, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekti. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'nin yanı sıra ziyaretin zamanlamasının büyük bir sembolik öneme sahip olduğunu belirten gazete, Dağlık Karabağ krizi sonrası Ermenistan ile barış görüşmeleri kararından birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekti.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

ALMAN BASINI TARAFINI BELLİ ETTİ

Azerbaycan'ın Anti terör operasyonları ile ilgili skandal ifadelerin yer aldığı haberde, Başkan Erdoğan'ın 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır' sözlerine vurgu yapıldı.

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...

'TARİHİ AÇIDAN EN ÖNEMLİ ANLARDAN BİRİ'

Azeri haber sitesi Azarnews, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem de küresel anlamda devletlerarası bir örnek haline geldiğini yazdı.

TARİHİ AÇIDAN EN ÖNEMLİ ANLARDAN BİRİ

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşma hatırlatıldı. 'Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenlik hakkını ve Zengezur Koridoru'nun açılışını destekleyen kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi.' denildi.


Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
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