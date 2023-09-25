Borsa İstanbul yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 0,43 oranında yükselişle 8035 puandan başladı.
Borsa İstanbul primli seyrediyor. BİST güne yüzde 0,43 oranında yükselişle 8035 puandan başladı. Açılışta 296 hisse yükselirken 82 hisse düştü.
BİST şu sıralar yüzde 1 oranında primle 8082 puandan işlem görüyor.
Dolar 27,1498 lira, euro 28,9409 lira, gram altın ise 1682 liradan işlem görüyor.
BİST şu sıralar yüzde 1 oranında primle 8082 puandan işlem görüyor.
Dolar 27,1498 lira, euro 28,9409 lira, gram altın ise 1682 liradan işlem görüyor.