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Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir fabrika yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Ekleme: 23.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel yağ üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde bulunan 3 katlı endüstriyel yağ üretimi yapan fabrikanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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