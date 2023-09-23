Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş Göksun merkezli sarsıntı birçok ilden hissedildi. Adana ve Kayseri deprem ile sallanan iller arasında yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi paylaşıldı. Kahramanmaraş deprem yerin 8.48 km altında kaydedildi. Afet bölgesindeki artçılar devam ediyor. İşte, 23 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Kahramanmaraş deprem şiddeti, merkezi, derinliği…
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
DERİNLİK 8 KİLOMETRE
6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş, bugün yeniden sallandı. 4.6 şiddetindeki deprem kentte panik yaratırken, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
DERİNLİK 8 KİLOMETRE
6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş, bugün yeniden sallandı. 4.6 şiddetindeki deprem kentte panik yaratırken, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.