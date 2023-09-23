Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş Göksun merkezli sarsıntı birçok ilden hissedildi. Adana ve Kayseri deprem ile sallanan iller arasında yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi paylaşıldı. Kahramanmaraş deprem yerin 8.48 km altında kaydedildi. Afet bölgesindeki artçılar devam ediyor. İşte, 23 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Kahramanmaraş deprem şiddeti, merkezi, derinliği…