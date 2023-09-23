İstanbul Çekmeköy'de orman yangını

Sıcak yaz aylarının ardından Türkiye, eylül ayına girilmesiyle birlikte biraz olsun serinledi..Ancak bu hafta ülke genelinde sıcaklıklar yükselerek yazdan kalma günler yaşandı..Kimi bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesiyle orman yangını tehlikeleri de yeniden ortaya çıktı. Bugün Kocaeli Gebze'de yaşanılan yangın sonrası bir haber de İstanbul'dan geldi.Çekmeköy ilçesi Çavuşbaşı'nda orman yangını çıktı.Saat 20.30 sıralarında Çavuşbaşı Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan ormanda çıkan yangınla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.