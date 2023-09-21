Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, sınır kesiminde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında yakalama, 4'ü hakkında da 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.