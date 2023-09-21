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Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz

Savunma sanayii firması tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli yer altı görüntüleme cihazları, 1 kilometrelik menzil ile 50 metre derinliği görüntüleyebiliyor. Operasyonlarda tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılan cihaz yüzyılın afetinde de depremzedelerin tespitinde büyük başarı sağlarken, yaşanabilecek afetlere karşı da eğitimler sürüyor.

Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz
Ekleme: 21.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz
Savunma sanayii tarafından geliştirilen yer altı görüntüleme cihazları teröristlerin yakalanması, mağara ve sığınakların tespitinin yanı sıra yaşanabilecek afetlerde de afetzedelerin yer tespiti için imkan sağlıyor.

Cihaz, yüzyılın afetinde de enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu.

Zonguldak'ta cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler alan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeli, su altına dalış yapan Jandarma Su Altı Arama ekibinde yer alan dalgıcın yerini başarıyla tespit etti. Su altı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihaz, deprem gibi doğal afetlerde de depremzedelerin yer tespiti için imkan sağlayacak.

Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz

'Sığınak, mağara, tünel ve gömülü mühimmatın tespitinde de kullanılıyor'

Firma yetkilisi Remzi Başbuğ, 'Birkaç fonksiyona sahip olan cihazımızdır. Bilindiği üzere geçirmiş olduğumuz deprem felaketinde de kullanılmıştı. Enkaz altı canlı tespitinde yüksek başarı göstermiştir. Sadece enkaz altında canlı tespitinin dışında da birçok arama faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Sığınak, tünel, mağara tespiti veya gömülü olan mühimmat tespitinde Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kullanılmaktadır. Cihazımız Jandarma Genel Komutanlığı ile bizim tarafımızdan geliştirilmiş bir cihazdır. Cihazımız TSK'nın ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın dışında da arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD ve sivil arama kurtarma olarak da kullanıma aktiftir. Cihazımız ormanlık alanda kayıp şahısların tespitinde, deprem bölgesindeki çökmüş binaların altında veya çökmüş ahşabın altında kullanılmaktadır' dedi.

Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz

'Eğitimler yaşanabilecek afetlerde eğitimli kullanıcının hazır konumda olmasını sağlıyor'

Yaşanabilecek afetlerde de cihazın kullanılabileceğine dikkat çeken Başbuğ, 'İnşallah yaşamayız ama olması beklenilen ilerleyen dönemlerdeki depremlerde de arama kurtarma faaliyetlerinde başrol oynayacağını düşünmekteyiz. Çünkü enkaz altında kalmış kişiler tabii ki köpekler ve ses dinleme cihazları ile tespit ediliyor ama cihazımız da bilindiği üzere geçtiğimiz depremde de çok başarılı bir şekilde kullanıldı. Uzaktan tam noktasına ve derinliğine varana kadar yaşanabilecek bir depremde kullanılır. Şu anda vermiş olduğumuz eğitimde de yaşanabilecek bir deprem durumunda eğitimli personelin ve eğitimli kullanıcının fazlalaştırılması ve hazır konumda olmasını sağlamaktır. Tedbirler bu şekilde alınmaktadır' diye konuştu.

'Su altındaki canlı veya cansız kişiyi tespit edebiliyor'

Filyos'ta gerçekleştirilen eğitime ilişkin konuşan Başbuğ, 'Buradaki eğitimlerimiz bir hafta boyunca devam ediyor. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu faaliyetimiz su altında bulunan veya kayıp bir kişinin nasıl tespit edileceğine dair eğitim faaliyeti vermekteyiz. Toprak altı, göçük altı ve aynı zamanda su altı tespitinde de kullanılmaktadır. Su altındaki canlı veya cansız bir kişinin nasıl tespit edilebileceğine dair bilgiler aktarmaktayız' şeklinde konuştu.
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