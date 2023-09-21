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Önce gönlünü sonra servetini kaptırdı! Evlilik vaadiyle kandırılan kadın 10 milyon lirasından oldu

Hülya Kuzulcan, kendisini avukat olarak tanıtan Mustafa isimli kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. 1 ev 50 bin dolar ve altınlarını kaptırarak 10 milyon lira zarara uğrayan Kuzulcan, tehdit edildiğini söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

Ekleme: 21.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Önce gönlünü sonra servetini kaptırdı! Evlilik vaadiyle kandırılan kadın 10 milyon lirasından oldu
Hülya Kuzulcan, kendisini "Avukatım" diye tanıtan Mustafa isimli kişi tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı. Aşık olduğu adamın sözlerine inanarak mal varlığını üzerine geçiren Kuzulcan, dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı.

10 MİLYON DOLAR KAPTIRDI

Beyaz TV Ana Haber Muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre; Hülya Kuzulcan, "Toplamda 10 milyon liram gitti. Kendini bana 'avukatım' diye tanıtmıştı. Tabi bu ilk başta ciddi bir güven duygusu oluşturdu bende. Samimiyet ilerledikçe bir gönül bağı kurduk aramızda. Aradan 1-2 ay geçtikten sonra olay ciddiye bindi ve evlenmeye karar verdik. Bana 'bundan sonra bütün malımız mülkümüz bizim ortak. Biz bir aile olduk' dedi. Daha sonra da 2 dairem gitti fakat 1'ini el altından satmaya çalışırken el koyduk ve geri aldım. 50 bin dolarım, arabam ve evimdeki altınları da aldıktan sonra ortadan kayboldu" dedi.

Önce gönlünü sonra servetini kaptırdı! Evlilik vaadiyle kandırılan kadın 10 milyon lirasından oldu

"'RUHSATLI SİLAHIM VAR AYAKLARINDAN VURURUM' DİYE TEHDİT EDİYOR"

Genç adamın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını ve mesleğini kullanarak güven kazandığını söyleyen mağdur kadın, sözlerine şöyle devam etti: "Bana 'ben avukat olduğum için savcı ve hakim tanıdıklarımdan dolayı kiracıların çıkması çok daha hızlı ve kolay olacaktır' deyince ilk dairemi bu şekilde verdim. Arabamı değiştirmek istiyordum o da 'direkt bana devredersen noterden satışıyla uğramazsın ben hallederim' dedi. Aileyiz ya biz nasıl olsa diyerek ruhsatımı da ona devrettim. Hedef grubu üst düzey zengin ve yalnız kadınlar... Bu paralarla Bodrum'da bir tane villa aldığını duydum. Savcılık kararıyla polis koruması ile gezdiğini, ruhsatlı silah taşıdığını ve gerekirse beni ayaklarımdan vurabileceğini söyledi. Paranın peşini bırakmam gerektiğini söylüyor."ŞİKAYETÇİ OLDUKuzulcan'ın 10 milyon lirasını alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen Mustafa isimli adam ise sosyal medya hesabından lüks bir yatta çektirdiği dans videolarını yayınlayarak adeta nispet yaptı. Kuzulcan, kendisini tehdit eden sahte avukattan paralarını geri alabilmek için şikayetçi oldu.
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