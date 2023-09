MSB duyurdu! Son bir haftada öldürülen terörist sayısı 42 oldu

Teröre ve teröriste geçit yok...Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.Sayıları giderek azalan teröristle yönelik kahraman Mehmetçik, mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı.Bakanlık tarafından bugün 'Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.Toplantıda yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürmektedir.Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 42 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 01 Ocak'tan itibaren 1.271'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 614'e ulaşmıştır.Diğer yandan 13 ve 15 Eylül tarihlerinde PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını etkisiz kılmak ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik Hava Harekâtları gerçekleştirilmiştir.Bu harekâtlar ile teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.Masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı harekâtlarda, büyük ölçüde yerli ve millî mühimmat kullanılmış ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ mensubu olmak üzere 10'u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 442'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 345'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 497 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 158 bin 380 olmuştur.Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.Nitekim, terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 317 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş; bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 926 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz devam etmektedir.Dün akşam (20 Eylül) Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının Kasım ayında hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunduğumuz ve millî meselemiz olan Kıbrıs'ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.19 Eylül'de Azerbaycan tarafından; kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ'da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.