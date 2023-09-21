Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 17°C, 25°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 11°C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 17°C, 30°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 23°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 28°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 10°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 12°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 7°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP 17°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 30°CParçalı bulutluSAMSUN 18°C, 25°CParçalı bulutluTOKAT 14°C, 31°CParçalı bulutluTRABZON 21°C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van'ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 10°C, 24°CParçalı bulutlu, yarın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 23°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı