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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu yayımlandı. Kavurucu sıcaklıkların cumartesi günü itibariyle geri geleceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 6 derece birden artacağı uyarısında bulundu. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için de sağanak uyarısı yapıldı.

Ekleme: 21.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van'ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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