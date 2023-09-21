Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısının sonucunda “bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” olarak tanımlanan politika faizi belli oldu.Politika faizi, yüzde 25'ten 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkartıldı.Merkez Bankası, faiz oranını dördüncü kez artırarak yüksek enflasyona karşı para politikasında sıkılaştırma adımlarına devam etti.Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, başkanlık etti. Bu Erkan'ın başkanlık ettiği dördüncü toplantı oldu.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen Erkan'ın yönetimdeki ilk toplantıda (22 Haziran 2023) faiz oranı yüzde 8,5'ten 27 ay sonra ilk kez 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltildi. İkinci Kurul toplantısında (20 Temmuz 2023) faiz, yüzde 15'ten 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e çıkartıldı. Ve üçüncü toplantıda ise (24 Ağustos 2023) faiz oranı yüzde 17,5'ten 750 baz puan artışla yüzde 25 düzeyine yükseltildi. Bugünkü kararla birlikte politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine getirildi.Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak devam edeceği bu karar metinde de şöyle yer aldı:Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.Politika faizi karar metninde petrol fiyatlarındaki yükselişe yer verildiEnflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.“Yabancı yatırımlar ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacak'Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.AYRINTILAR GELİYOR...