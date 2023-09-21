Konya polisinden zehir tacirlerine büyük darbe! 177 kilogram ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine büyük darbe vurdu

Konya Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. İl girişinde durdurulan soğan yüklü kamyondan 177 kg. uyuşturucu madde ele geçirilirken kamyon şoförü tutuklandıKonya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlrala Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Konya girişinde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.Soğan yüklü kamyonda narkotik ekiplerinin hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yaptığı aramada, soğan çuvallarının arasına gizlenmiş vaziyette, 323 parça hailnde 177 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, nakletmek suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi