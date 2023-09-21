Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceğini biliyordu: Görevden aldığı isim açık açık itiraf etti!

CHP'de şimdi de anket skandalı patladı. İlk turdaki seçimlerin ardından apar topar görevden alınan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yaptığı açıklamalar, Genel Merkez'de panik yarattı. Onursal Adıgüzel, anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep geride olduğunu ve kaybedeceğini bildiğini açıkladı. "Bu anketlerin kendisine sunulduğunu biliyorum. Bir kısmına şahit oldum. Herkes aday olma diyordu, bir anda bu itirazlar kesildi. Karşı çıkanlar da ocu bucu diye etkilendi" çıkışı yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim kaosu yaşandı. Şimdi de anket skandalı patladı.14 Mayıs'ın ardından apar topar görevden alınan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 'öndeyiz' diyerek algı yaratmaya çalışan CHP yönetimiyle ilgili çok net açıklamalar yaptı.Ocak ayında yapılan anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok gerisinde olduğunu söyleyen Onursal Adıgüzel, 'Parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi' ifadesini kullandı.Seçimlerden sonra aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin'e verdiği röportajda, yaşanan anket skandalının perde arkasını anlattı.Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan anketlerin hepsinin sunulduğunu ve genel başkanın anketlerde geride olduğunu bildiğini söyleyen Onursal Adıgüzel, o dönemki adaylık tartışmalarını anlattı. CHP içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimlerin olduğu açıklamasını yaptı.Onursal Adıgüzel, 'Bu anketlerin kendisine sunulduğunu biliyorum. Bir kısmına şahit oldum. Raporların sunulduğunu biliyorum. 6 Şubat'a kadar 'aday olma' diye genel merkezin önüne gelenler vardı. Depremden sonra bunlar tartışılamaz oldu. MYK'da çok uzun tartışılmıyordu, genel başkanın adı adaylık için geçtiği için.Hepimizin çeşitli itirazları oldu. İtiraz edenlerin birçoğunu da 'ocu bucu' diye etiketlemeye başladılar. Genel Başkan'ın da analizleri görmeme şansı yoktu. Kampanya sürecini yöneten arkadaşın da görmeme şansı yoktu. Bunların aşılabilecek olduğunu düşündüler. Sonuç ortada' diyerek açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini bildiğini ancak yönetimin sonuçları görmezden geldiğini vurguladı.Seçim gecesi kendisine yönelik suçlamaların olduğunu ancak kimsenin öz eleştiri yapmadığını da söyleyen Onursal Adıgüzel, CHP'nin seçimi kaybettiğini belirterek 'Bir kişi çıkıp da diyemiyor, 'Şurada oy hırsızlığı var'…Ama sanki oy çalınıp seçim kaybetmişiz. Sandıklara dolmamış oyların nasıl çalınacağını kimse konuşmuyor' ifadesini kullandı.