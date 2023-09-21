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'Kaçak botoks' planları tutmadı! Gözaltılar var

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye getirdikleri botoks ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler için harekete geçildi.

Ekleme: 21.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
'Kaçak botoks' planları tutmadı! Gözaltılar var
İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye getirdikleri botoks ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla ülkeye ilaç soktuklarını ve bu ilaçları herhangi bir vergi ödemeden el altından piyasaya sattıkları yönünde bilgi aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, tespit ettikleri şüphelileri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmaların ardından 6 Eylül'de şüphelilere ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 724 satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 dolgu maddesi, 63 dolgu maddesini eriten madde, 8 yüz dolgu ilacı, 23 anestezi kremi, 100 basıma hazır halde boş ilaç kutusu, 200 kullanım kılavuzu, 60 prospektüs, 8 poşet flakon kapağı, 20 sayfa etiket, medikal zımba, medikal çekiç, tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör, 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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