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İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Zeytinburnu'nda 5 katlı binada çıkan nedeni bilinmeye bir sebeple çıkan yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Öte yandan binada mahsur kalan vatandaşlar merdiven yardımıyla tahliye ediliyor.

Ekleme: 21.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Vatandaşlar binada mahsur kaldıİstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Gökalp Mahallesi 39. Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye ediyor.

Yangın kontrol altına alındı

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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