Evde top mermisi patladı: Ceset parçalandı! Kadın feryat ediyordu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam bir evden arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeyi sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam bir evden arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeyi sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde patlamadan yara almadan kurtulan Eyüp Doğan'ın resmi nikahlı olmayan eşi Havva Dilek polise verdiği ifadede, "Eyüp Doğan eski eşim ancak birlikte aynı evde yaşıyoruz.Eşim birkaç gün önce 3 adet eski havan mermisi getirdi. Bu havan toplarını eritip içindeki değerli madenleri satmak istedi. Havan mermisini eritirken birden patladı.Eski eşinin hayatını kaybetti. Kızım ise yaralandı. Benim sağımdan solumdan şarapnel parçaları geçti. Ancak bana isabet etmedi" dedi.Gelişmelerin bomba uzmanı ve terör ekipleri evde saatlerce inceleme yaptı. Yapılan kontrolde 3 ayrı havan mermisinin patladığı şarapnel parçalarının Eyüp Doğan'ın başını tanınmaz hale getirdiği belirlendi.Gelişmelerin ardından polis Eyüp Doğan'ın havan mermilerini nereden bulup veya aldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrollerin ardından hurdacı Eyüp Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaralı 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Mahallede oturan Mehmet Kahraman ise "Maçtan gelmiştik. O sırada bir patlama sesi geldi. Kadın feryat ediyordu. 'Bir mayın patladı' dediler. Bilmiyorduk ne olduğunu. Sonra polisler geldi, olay yeri inceleme geldi. Sonra dediklerine göre bir mermi varmış, top mermisi. Onu eritip içindeki değerli maddeleri alacakmış. Eşi iyi durumda. Kiracıymış, herhalde hurda işi yapıyormuş" diye konuştu…