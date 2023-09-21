Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi

Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri'nde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin de sergilendiği programda konuşan Emine Erdoğan, 'Dokumanın en nadide örnekleri çok daha erken tarihlerde Anadolu'da üretildi.Geleneksel malzeme ve üretim yöntemleriyle kadim boyama tekniklerini günümüze uyarlamak çevre kirliliğini azaltacak. Tekstil sektörümüz dünya pazarlarında önemli bir aktör.Türkiye Yüzyılı'nda, küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın, tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz. Anadolu'nun eşsiz birikimlerini koleksiyonlarınıza yansıtın' dedi.ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte, Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri de hazır bulundu. Lider eşleri, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirirken Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.