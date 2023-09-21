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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi'ndeki "Türkiye'nin Dokuma Atlası" etkinliğiyle Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini misafir first lady'lere ve ABD'li modacılara tanıttı.

Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
Ekleme: 21.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri'nde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin de sergilendiği programda konuşan Emine Erdoğan, 'Dokumanın en nadide örnekleri çok daha erken tarihlerde Anadolu'da üretildi.

'BOYAMA TEKNİKLERİNİ GÜNÜMÜZE UYARLAMAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK'

Geleneksel malzeme ve üretim yöntemleriyle kadim boyama tekniklerini günümüze uyarlamak çevre kirliliğini azaltacak. Tekstil sektörümüz dünya pazarlarında önemli bir aktör.

Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi

Türkiye Yüzyılı'nda, küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın, tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz. Anadolu'nun eşsiz birikimlerini koleksiyonlarınıza yansıtın' dedi.

Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi

ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte, Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri de hazır bulundu. Lider eşleri, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirirken Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.


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