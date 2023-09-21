Edirne sınır hattında korkutan orman yangını

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.